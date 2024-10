Magnétique Akliouche

Révélé sur le tard, Maghnes Akliouche, 22 ans, est une des pépites de l’AS Monaco. Discret en dehors des terrains, mais brillant sur le rectangle vert, ce milieu offensif polyvalent commence à se faire un nom. Formé à l’US Torcy, passé par Clairefontaine, il est aujourd’hui une des pièces maîtresses du dispositif d’Adi Hütter et une valeur sûre chez les Espoirs français. Entre patience, intelligence de jeu et performances décisives, Akliouche trace doucement son chemin, prêt à écrire son histoire.

Il a un nom qui claque, une petite touffe brune et des yeux bleus perçants. Pourtant, Maghnes Akliouche, 22 ans, est un joueur plutôt discret. « C’est de famille. On est tous un petit peu pareil » , explique Rachid Akliouche, son père. Il ne parle pas beaucoup, est assez réservé, parfois jusque dans le vestiaire. « Maghnes, son terrain d’expression, c’était le rectangle vert » , assure Stéphane Nado, son entraîneur quand il évoluait avec la réserve de Monaco durant la saison 2020-2021. « En match, i l parle, il dirige et est capable d’emmener les gens avec lui par le volume qu’il a, de haranguer ceux qui ne font pas les courses et de les secouer si ça ne va pas dans son sens » , complète Eric Laclef, son éducateur à l’US Torcy en U13, avant de résumer : « I l voyait le jeu avant les autres. »

Du 93 à Monaco : un chemin bien connu

Ses premiers ballons, Maghnes Akliouche les a touchés en Île-de-France. Né à Tremblay-en-France (93), le jeune garçon a grandi à Rosny-sous-Bois et découvert le foot au Villemomble Sports avant de poursuivre à l’US Torcy, en Seine-et-Marne. « On est une famille très passionnée par le football, à commencer par moi-même , présente le paternel. Tout petit, je l’emmenais au parc et il s’entraînait déjà à faire des gestes techniques. » Ses joueurs préférés ? Zidane, Iniesta et Ronaldo. Le jeune Maghnes est un peu frêle mais malgré son gabarit, il a toujours su mettre à profit sa finesse technique et son intelligence tactique au service de son poste de milieu de terrain. « C’était quelqu’un qui ressentait cette notion de déséquilibre dans le un-contre-un et qui aimait les jouer » , explique Stéphane Nado.…

Tous propos recueillis par GD, sauf mentions

Par Gnamé Diarra pour SOFOOT.com