Madrid sollicite à son tour le soutien européen face aux incendies

L'Espagne a sollicité mercredi l'aide de ses partenaires européens pour faire face aux incendies de forêt qui ravagent le pays, a déclaré le ministre de l'Intérieur Fernando Grande-Marlaska.

Lors d'un entretien accordé à la radio locale Cadena SER, Fernando Grande-Marlaska a précisé que Madrid avait officiellement demandé l'envoi de deux avions Canadair supplémentaires pour renforcer les opérations de lutte contre les feux.

Les incendies, attisés par des températures extrêmes et des vents violents, ont déjà détruit des milliers d'hectares dans plusieurs régions du pays comme ailleurs en Europe, en France ou et au Portugal notamment.

(Pietro Lombardi; version française Nicolas Delame)