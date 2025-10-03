Madagascar-Le président "prêt à écouter" mais ignore les appels à la démission

Le président malgache Andry Rajoelina a déclaré vendredi qu'il était "prêt à écouter" pour trouver des solutions aux problèmes auxquels l'île de l'océan Indien fait face, mais il a ignoré les appels à sa démission lancés par un mouvement de contestation national dirigé par des jeunes.

Inspirées par des mouvement similaires de la "génération Z" au Kenya et au Népal, ces manifestations ont pris de l'ampleur depuis la semaine dernière et sont devenues les plus importantes que Madagascar ait connues depuis plusieurs années, portées par un mécontentement généralisé face à la pauvreté et à la corruption.

Le président a dissous le gouvernement lundi en fin de journée dans une tentative d'apaiser la colère populaire, mais cette mesure n'a guère répondu aux revendications exprimées dans la capitale depuis le 25 septembre, alors que s'aggravent les pénuries d'eau et les coupures d'électricité.

Selon les Nations unies, au moins 22 personnes ont été tuées et plus de 100 blessées au cours des premiers jours des manifestations, des chiffres que le gouvernement rejette.

"Personne ne profite de la destruction de la nation. Je suis ici, prêt à écouter, prêt à tendre la main et, surtout, prêt à apporter des solutions à Madagascar", a déclaré Andry Rajoelina dans un discours diffusé sur sa page Facebook.

Lors d'un discours devant les Nations unies à New York la semaine dernière, il a affirmé sans fournir de preuves que certains politiciens cherchaient à profiter des manifestations et avaient envisagé d'organiser un coup d'État.

"La critique des problèmes existants ne doit pas nécessairement être exprimée dans la rue ; elle doit l'être par le dialogue", a déclaré Andry Rajoelina, qui a lui-même accédé au pouvoir par un coup d'État en 2009 après avoir mené des manifestations de masse contre le gouvernement.

Dans un message publié sur son compte X vendredi, Andry Rajoelina a indiqué qu'il avait également rencontré différents groupes au cours des trois derniers jours pour discuter de la situation.

Les manifestations ont repris vendredi dans la capitale après une pause d'une journée et la police a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser certains manifestants, selon des images diffusées par Real TV Madagasikara.

Malgré l'importance de ses richesses minérales, de sa biodiversité et de ses terres agricoles, Madagascar figure parmi les pays les plus pauvres du monde.

Entre l'indépendance en 1960 et 2020, le revenu par habitant a chuté de 45% en termes réels, selon la Banque mondiale, qui impute cette mauvaise performance au contrôle des institutions et des ressources par une élite irresponsable, ainsi qu'au manque de concurrence et de transparence.

