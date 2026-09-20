Macron va rencontrer Carney à Saint-Pierre-et-Miquelon

Sommet du G7 à Évian-les-Bains

Emmanuel Macron rencontrera dimanche ‌le Premier ministre canadien Mark Carney à Saint-Pierre-et-Miquelon, quelques semaines après que le président ​américain Donald Trump a publié sur les réseaux sociaux une image montrant l’archipel recouvert du drapeau américain.

Cette visite, la première d'un président français depuis celle effectuée par François ​Hollande en 2014, intervient alors que le Canada cherche à renforcer ses liens avec l'Union européenne dans un ​contexte de tensions commerciales avec les Etats-Unis ⁠et de détérioration des relations avec Washington.

A son arrivée dans l'archipel samedi ‌soir, Emmanuel Macron a rappelé que Saint-Pierre-et-Miquelon restait un territoire français.

"C'est une évidence pour nous que c'est un territoire français, et un territoire ​attaché à la France et ‌fier d'être français", a dit aux journalistes le chef de ⁠l'Etat. "Nous y sommes attachés. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion."

Un responsable de la présidence française avait déclaré plus tôt à la presse: "Pour ⁠un territoire de ‌5.800 habitants, il est rare de trouver autant d'enjeux importants pour ⁠la France concentrés dans un espace de cette taille: la présence géostratégique de ‌la France dans l'Atlantique Nord, aux portes des Etats-Unis et de l'Arctique, ⁠la souveraineté maritime, l'adaptation au changement climatique, ainsi que la ⁠coopération avec le Canada."

Selon ‌des diplomates, cette visite, qu'Emmanuel Macron effectue avant de se rendre à l'Assemblée générale ​des Nations unies à New York, revêt ‌une importance symbolique, après que Donald Trump a publié une carte représentant les Etats-Unis, le Canada, le ​Groenland, l'Islande, le Mexique, l'Amérique centrale et les Caraïbes enveloppés dans le drapeau américain et portant la mention "Etats-Unis d'Amérique".

L'image incluait Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que plusieurs territoires français ⁠des Caraïbes. La France avait alors choisi de ne pas réagir publiquement à cette publication.

Emmanuel Macron et Mark Carney devraient aborder la crise énergétique ainsi que les relations de plus en plus étroites entre le Canada et l'UE, après que celle-ci a ouvert la voie à une adhésion d'Ottawa en tant que premier membre associé.

(John ​Irish; version française Camille Raynaud)