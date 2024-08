Macron en visite en Serbie fin août pour soutenir son "ancrage européen"

Le chef de l'Etat avait reçu à l'Elysée son homologue serbe, Aleksandar Vucic, en avril dernier.

Emmanuel Macron et Aleksandar Vucic, à Munich, le 17 février 2023 ( AFP / ODD ANDERSEN )

Emmanuel Macron se rendra en Serbie les 29 et 30 août, une visite destinée notamment à "réaffirmer le soutien de la France à l'ancrage européen" de ce pays des Balkans, a annoncé jeudi 22 août l’Élysée.

Après la visite officielle à Paris, en avril, du président serbe Aleksandar Vucic, ce déplacement sera l'occasion pour les deux chefs d’État d'avoir des échanges sur l'économie, la santé, l'énergie, la culture et l'intelligence artificielle, a-t-on précisé de même source.

Quelle "perspective européenne" au coeur des Balkans?

En accueillant M. Vucic en France au printemps, Emmanuel Macron avait déclaré que l'avenir de la Serbie se situait "au sein de l'Union européenne" et "nulle part ailleurs". Il avait appelé le Kosovo et Belgrade à faire "chacun sa part du chemin" et à "aller plus loin" sur la voie de la normalisation.

Début août, la France a condamné "la multiplication d'actions unilatérales des autorités kosovares", qui "mettent en péril les efforts de normalisation" entre Belgrade et Pristina, "préalables à la concrétisation de la perspective européenne des deux pays".

Depuis la fin de la guerre et encore plus depuis l'indépendance du Kosovo en 2008, que la Serbie n'a jamais reconnue contrairement à de nombreux pays occidentaux, les tentatives d'apaisement et de dialogue ont toutes échoué.