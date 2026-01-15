Macron annonce l'envoi de renforts français au Groenland

Le président français Emmanuel Macron visite la base aérienne militaire d'Istres

Emmanuel Macron a annoncé ‍jeudi l'envoi par la France "dans les prochains jours" de renforts terrestres, ‌aériens et maritimes au Groenland, où est déjà arrivé ​un premier contingent militaire français ⁠pour participer avec d'autres pays aux exercices conjoints organisés ⁠par ‍le Danemark dans ce territoire ⁠autonome convoité par les Etats-Unis.

"Une première équipe de militaires français ​est déjà sur place et sera renforcée dans les prochains ⁠jours par des moyens ​terrestres, aériens et maritimes", a ​dit le ​président de la République lors de ​ses ⁠voeux aux armées, jugeant que la France et l'Union européenne devaient être "intraitables sur le respect de ‌la souveraineté territoriale" face à la volonté de Donald Trump de prendre le contrôle du Groenland.

(Rédigé par Bertrand Boucey, édité par ‌Sophie Louet)