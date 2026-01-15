 Aller au contenu principal
Macron annonce l'envoi de renforts français au Groenland
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 13:55

Le président français Emmanuel Macron visite la base aérienne militaire d'Istres

Emmanuel Macron a annoncé ‍jeudi l'envoi par la France "dans les prochains jours" de renforts terrestres, ‌aériens et maritimes au Groenland, où est déjà arrivé ​un premier contingent militaire français ⁠pour participer avec d'autres pays aux exercices conjoints organisés ⁠par ‍le Danemark dans ce territoire ⁠autonome convoité par les Etats-Unis.

"Une première équipe de militaires français ​est déjà sur place et sera renforcée dans les prochains ⁠jours par des moyens ​terrestres, aériens et maritimes", a ​dit le ​président de la République lors de ​ses ⁠voeux aux armées, jugeant que la France et l'Union européenne devaient être "intraitables sur le respect de ‌la souveraineté territoriale" face à la volonté de Donald Trump de prendre le contrôle du Groenland.

(Rédigé par Bertrand Boucey, édité par ‌Sophie Louet)

Groenland
Emmanuel Macron
    olef31, ne faites pas comme beaucoup sur ce forum en inversant les rôles: imaginons que Trump envoie des troupes au Groenland sans accord avec le Danemark, ce qui est heureusement improbable, et que celles-ci provoquent des combats avec les troupes défensives européennes, celà signifierait que les États-Unis nous déclarent la guerre et pas le contraire.

