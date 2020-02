Macron à Mulhouse : amour, foi et fermeté

On pourra toujours reprocher à Emmanuel Macron un goût prononcé pour « la pensée complexe », son exercice du pouvoir un peu trop jupitérien ou une passion ? parfois fatigante ? pour le « en même temps » sur tous les sujets. Mais il faut reconnaître au président de la République un certain talent pour faire démentir les pronostics politiques et déminer les sujets mouvants. Ce mardi, à Mulhouse, le chef de l'État a posé les premiers jalons de sa ligne politique sur la « lutte contre le séparatisme », réussissant au passage l'exploit de rendre le débat audible et acceptable sur un sujet politiquement piégé, entravé par les crispations identitaires de tous bords. La méthode pourrait se résumer en deux mots : amour et fermeté. L'amour pour la célébration du vivier de talents présents dans les quartiers, l'envie affirmée de ne stigmatiser personne et l'affirmation d'une lutte nécessaire contre les discriminations. La fermeté pour la dénonciation assumée des ingérences étrangères, le refus des formes religieuses dévoyées et la volonté de restaurer l'idée républicaine dans des quartiers qui s'en étaient largement éloignés.Bien évidemment, la mauvaise foi ? ou la simple envie d'exister ? poussera certains esprits chagrins à considérer que le président de la République stigmatise les musulmans de France, ou qu'il n'est pas assez ferme avec eux, mais le fait marquant n'est pas là. Emmanuel Macron a prononcé un...