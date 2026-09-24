M. Williams, de la Fed, estime qu'il est raisonnable d'envisager une nouvelle hausse des taux américains cette année

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(Nouveau à partir du paragraphe 6)

par David Milliken

Le président de la Réserve fédérale de New York, John Williams, a déclaré jeudi qu'il était raisonnable de penser que la banque centrale américaine pourrait devoir relever à nouveau ses taux d'intérêt avant la fin de l'année afin de contribuer à réduire les risques d'inflation.

Les prévisions des acteurs du marché indiquaient que les investisseurs estimaient "qu'un nouveau relèvement des taux serait probablement approprié d'ici la fin de l'année. Cela me semble être une façon raisonnable d'envisager la situation", a déclaré M. Williams.

« Mais il faut voir comment les choses évoluent. Nous allons recueillir les données et procéder comme nous l’avons fait entre juillet et septembre » pour analyser ces informations,a-t-il déclaré lors d’une conférence organisée à Londres par le National Institute of Economic and Social Research, un groupe de réflexion.

M. Williams a souligné le degré élevé d’incertitude qui pèse sur les perspectives économiques.

La banque centrale américaine, sous la direction de son nouveau président Kevin Warsh, a relevé la semaine dernière son taux directeur dans une fourchette comprise entre 3,75 % et 4,00 % et 16 des 18 membres du comité de politique monétaire ont indiqué que la Fed devrait probablement procéder à au moins un nouveau relèvement des taux avant la fin de l’année 2026.

M. Williams — qui occupe également le poste de vice-président du Comité fédéral de l’open market (FOMC), chargé de fixer les taux d’intérêt — a déclaré que les États-Unis et d’autres économies mondiales s’étaient montrées résilientes face au choc provoqué par la hausse des prix de l’énergie due à la guerre en Iran.

Mais l’inflation représentait un "grand défi" pour les responsables politiques cherchant à trouver un équilibre entre la croissance et les risques liés aux prix.

"Nous souhaitons vraiment non seulement que l’inflation revienne à 2 %, ce qui est absolument essentiel pour y parvenir, mais aussi que cela se produise… en temps opportun", a déclaré M. Williams.

La Fed a relevé ses taux la semaine dernière pour contrer les pressions inflationnistes qui dépassent son objectif de 2 % depuis des années et qui s’accentuent encore sous l’effet de la politique tarifaire du président Donald Trump et de la guerre au Moyen-Orient.

Les responsables de la Fed s’attendent désormais à ce que l’inflation ne revienne pas à son objectif avant 2029.

Les marchés à terme anticipent fortement une nouvelle hausse des taux d’intérêt lors de la réunion de politique monétaire de la Fed en octobre, ainsi qu’une autre en décembre.

Interrogé sur le calendrier probable de la prochaine hausse des taux, M. Williams a souligné que la décision de septembre avait été motivée par une accumulation de pressions plutôt que par un changement soudain des données.