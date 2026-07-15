M. Warsh, de la Fed, examinera s'il est nécessaire d'ajuster la politique pour lutter contre l'inflation

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Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a déclaré mercredi aux législateurs américains qu’il estimait que la Fed ne remplissait pas son mandat de stabilité des prix, mais il a refusé de donner plus de détails sur la manière dont il comptait aborder la question ni sur le moment où il le ferait, reconnaissant l’existence d’une « liste non exhaustive d’options » pouvant inclure une hausse des taux, un maintien ou une baisse.

"Nous allons examiner nos outils et l'évolution de l'économie, tant au niveau du bilan que des taux d'intérêt, et voir s'il est nécessaire d'ajuster notre politique pour y faire face", a déclaré M. Warsh.