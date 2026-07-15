 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

M. Warsh, de la Fed, examinera s'il est nécessaire d'ajuster la politique pour lutter contre l'inflation
information fournie par Reuters 15/07/2026 à 17:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a déclaré mercredi aux législateurs américains qu’il estimait que la Fed ne remplissait pas son mandat de stabilité des prix, mais il a refusé de donner plus de détails sur la manière dont il comptait aborder la question ni sur le moment où il le ferait, reconnaissant l’existence d’une « liste non exhaustive d’options » pouvant inclure une hausse des taux, un maintien ou une baisse.

"Nous allons examiner nos outils et l'évolution de l'économie, tant au niveau du bilan que des taux d'intérêt, et voir s'il est nécessaire d'ajuster notre politique pour y faire face", a déclaré M. Warsh.

Banques centrales
Inflation
Kevin Warsh
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank