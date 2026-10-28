 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

M. Warsh, de la Fed, estime que l'économie américaine ne présente pas de signes de surchauffe
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 20:27

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a déclaré mercredi que l'économie américaine ne présentait pas de signes de surchauffe malgré certaines pressions sur la demande liées à l'essor des investissements dans l'intelligence artificielle, ajoutant que l'objectif de la Fed “n'était pas de mettre des bâtons dans les roues” de l'économie.

Lors d’une conférence de presse organisée après la décision de la Fed de maintenir ses taux inchangés, M. Warsh a déclaré que l’économie américaine “allait dans la bonne direction”.

“L’économie est-elle en surchauffe? L’économie est-elle trop dynamique? Ce n’est pas l’avis de la plupart de mes collègues”, a déclaré M. Warsh, ajoutant que la croissance potentielle était difficile à déterminer. Il a indiqué ne pas croire que la croissance en elle-même soit à l’origine de l’inflation et complique la tâche de la Fed.

“À mon avis, nous avons constaté une amélioration de la productivité. Nous ne pouvons pas la mesurer avec précision. Je pense que l’essentiel de cette évolution de la productivité est antérieur à tout ce dont nous parlons en matière de superintelligence, mais la productivité n’a cessé de progresser dans l’économie, même si elle est mesurée de manière imparfaite.”

Banques centrales
Kevin Warsh
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank