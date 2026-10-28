M. Warsh, de la Fed, estime que l'économie américaine ne présente pas de signes de surchauffe

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Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a déclaré mercredi que l'économie américaine ne présentait pas de signes de surchauffe malgré certaines pressions sur la demande liées à l'essor des investissements dans l'intelligence artificielle, ajoutant que l'objectif de la Fed “n'était pas de mettre des bâtons dans les roues” de l'économie.

Lors d’une conférence de presse organisée après la décision de la Fed de maintenir ses taux inchangés, M. Warsh a déclaré que l’économie américaine “allait dans la bonne direction”.

“L’économie est-elle en surchauffe? L’économie est-elle trop dynamique? Ce n’est pas l’avis de la plupart de mes collègues”, a déclaré M. Warsh, ajoutant que la croissance potentielle était difficile à déterminer. Il a indiqué ne pas croire que la croissance en elle-même soit à l’origine de l’inflation et complique la tâche de la Fed.

“À mon avis, nous avons constaté une amélioration de la productivité. Nous ne pouvons pas la mesurer avec précision. Je pense que l’essentiel de cette évolution de la productivité est antérieur à tout ce dont nous parlons en matière de superintelligence, mais la productivité n’a cessé de progresser dans l’économie, même si elle est mesurée de manière imparfaite.”