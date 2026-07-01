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M. Warsh, de la Fed, annonce que la composition d'une partie du groupe de travail sera dévoilée la semaine prochaine
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 15:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Michael S. Derby

Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a déclaré mercredi que la composition de certains groupes de travail de sa banque centrale était sur le point de se préciser.

À partir de « la semaine prochaine », les noms de certains experts externes qui composeront les groupes de travail chargés d’examiner les enjeux auxquels est confrontée la banque centrale seront rendus publics, a déclaré M. Warsh lors d’une conférence de la Banque centrale européenne à Sintra, au Portugal. « Certains d’entre eux auraient pu occuper des sièges comme celui-ci ces dernières années, d’autres auraient pu être des universitaires dans le public, mais nous avons vraiment cherché à recruter les meilleurs esprits… y compris des personnes issues de pays autres que les États-Unis », a-t-il ajouté.

Banques centrales
BCE
Kevin Warsh
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