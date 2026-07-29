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M. Warsh, de la Fed, affirme qu'il n'y a pas d'“objectif souple” en matière d'inflation, mais uniquement un objectif de 2%
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 20:50
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a déclaré mercredi que la banque centrale américaine n'avait pas d'“objectif souple” plus élevé en matière d'inflation et qu'elle était déterminée à respecter son objectif de longue date de 2%, bien qu'elle ait laissé ses taux inchangés malgré des chiffres d'inflation élevés.

“Pour certains ménages, entreprises et professionnels des marchés, cinq années d’inflation élevée ont laissé une impression erronée – difficile à dissiper – selon laquelle l’objectif implicite de la Fed en matière d’inflation serait en quelque sorte supérieur à 2%”, a déclaré M. Warsh lors d’une conférence de presse. “Permettez-moi de le répéter: il n’y a pas d’objectif souple en matière d’inflation. Il n’y a pas d’objectif implicite souple, pas sous la responsabilité de ce comité. Il n’y a qu’un seul objectif, et il est de 2%”.

Banques centrales
Inflation
Kevin Warsh
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