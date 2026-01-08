 Aller au contenu principal
M. Bessent s'engage à poursuivre les cas de fraude au Minnesota et à enquêter sur les autres cas, État par État
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 18:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a souligné jeudi l'engagement du gouvernement américain à récupérer les fonds volés dans le cadre d'une série de fraudes aux services sociaux dans le Minnesota, à poursuivre les responsables et à prévenir de nouveaux crimes.

M. Bessent, dans des remarques préparées pour un discours à l'Economic Club of Minnesota, a déclaré que le Trésor enquêterait également sur des fraudes similaires, État par État.

