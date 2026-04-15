M. Balls, de PIMCO, déclare avoir augmenté son exposition aux obligations européennes

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Andrew Balls, directeur des investissements pour les titres à revenu fixe mondiaux chez PIMCO, a déclaré mercredi que le géant obligataire avait augmenté son exposition aux marchés obligataires européens tout en favorisant la dette américaine, britannique et australienne.

Les principaux marchés obligataires mondiaux se sont fortement repliés depuis que les États-Unis et Israël ont lancé une guerre contre l'Iran à la fin du mois de février, alors que la flambée des prix du pétrole a ravivé les craintes d'inflation et incité les traders à réviser leurs prévisions de taux d'intérêt.

M. Balls a déclaré lors d'un événement organisé par PIMCO à Londres qu'il avait renforcé ses positions sensibles à l'évolution des taux et qu'il surpondérait la duration des marchés obligataires américains, australiens et britanniques.

Il a ajouté qu'il surpondérait désormais "un peu" les obligations européennes, alors qu'il les sous-pondérait auparavant.

"Il y a de fortes chances que nous n'ayons pas d'effets de second tour sur l'inflation (), étant donné les conditions initiales", a déclaré M. Balls, notant que l'inflation était plus faible avant la guerre en Iran qu'elle ne l'avait été avant la crise énergétique provoquée par l'invasion totale de l'Ukraine par la Russie en 2022.

M. Balls a déclaré que les mesures politiques annoncées jusqu'à présent indiquaient que les gouvernements fourniraient un soutien fiscal limité pour faire face à la hausse des prix de l'énergie, mais il a ajouté que cela restait une source de risque.

"Une chose que nous devrions surveiller de très près est l'ampleur des interventions fiscales, étant donné qu'un certain nombre de pays européens ont des élections en 2027"