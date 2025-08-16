 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Lyon grignote Lens
information fournie par So Foot 16/08/2025 à 19:03

Grâce à un but de Georges Mikautadze inscrit juste avant la mi-temps, Lyon a battu Lens sur la plus courte des marges à l'occasion de la première journée de Ligue 1. Une victoire qui permet à l'OL de bien commencer sa saison et de faire (encore) pleurer Pierre Sage, son ancien entraîneur qui démarre mal sa nouvelle aventure.

Lens 0-1 Lyon

But : Mikautadze (45 e +1)

Il rêvait d’un tout autre samedi, c’est certain. Il espérait une autre après-midi, un autre destin. Mais voilà : à l’heure de retrouver l’Olympique lyonnais qu’il a tant aimé et pour qui il a tant bûché, Pierre Sage est tombé. Ou il a vu son nouveau club chuter, en tout cas, Lens s’étant incliné à domicile à l’occasion de la première journée de Ligue 1. Il aura suffi d’un petit pion, signé Georges Mikautadze dans le temps additionnel du premier acte, pour que l’aventure de l’entraîneur français démarre mal. Difficile à encaisser pour les Sang et or, qui n’ont pas démérité. Mais que ce soit de son ex ou de la manière de gagner, l’OL n’en a cure tant que les trois points sont là.…

Par Florian CADU pour SOFOOT.com

