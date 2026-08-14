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Lyon-Fenerbahçe, un barrage à risque élevé
information fournie par So Foot 14/08/2026 à 00:20
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Lyon-Fenerbahçe, un barrage à risque élevé

Lyon-Fenerbahçe, un barrage à risque élevé

Ça va se bagarrer à Décines-Charpieu. Le 26 août, l’Olympique Lyonnais recevra Fenerbahçe en barrage retour de Ligue des champions au Parc OL. À l’issue d’une réunion ce jeudi après-midi, la préfecture de Lyon et la Direction nationale de lutte contre le hooliganisme ont classé cette rencontre face au club turc au niveau 4/5, soit un risque élevé.

2 200 Stambouliotes attendus

L’Équipe affirme que 2 200 supporters du Fener, dont 500 à 700 avec un profil dit « à risque » , se déplaceront dans la cité rhodanienne pour assister à ce barrage de C1 . En marge du coup d’envoi, les Turcs se rassembleront dans la commune voisine de Chassieu à partir de 18 h avant de se diriger vers le Groupama Stadium en bus ou en navettes.…

MBC pour SOFOOT.com

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