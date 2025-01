Lyon déçoit encore contre Ludogorets mais se qualifie en 8es de finale

L'OL n'avait plus qu'à terminer le travail ce jeudi face à Ludogorets pour s'assurer de terminer dans le top 8 de la Ligue Europa. Mais comme souvent en ce moment, Lyon a été tenu en échec (1-1). Malgré ce nul, les Gones sont bien qualifiés sans passer par les barrages.

OL 1-1 Ludogorets

Buts : Tolisso (54 e ) pour les Gones // Almeida (77 e ) pour les Orlite.

Les matchs se succèdent et se ressemblent pour l’OL. Sans Pierre Sage, et devant les yeux de Paulo Fonseca, futur entraîneur du club, présent ce jeudi en tribunes, les Rhodaniens ont de nouveau calé face à un adversaire plus faible, et après avoir ouvert le score. Pourtant, ils ont été globalement supérieurs à cette équipe de Ludogorets, qui traînait dans les tréfonds du classement de la Ligue Europa. Malgré ce point du nul très décevant, Lyon termine sixième de cette phase de championnat et se qualifie donc directement pour les huitièmes de finale.…

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com