Lyon, au carrefour de ses ambitions

Alors que la machine rhodanienne semble enfin avoir trouvé son rythme de croisière, elle est à l’aube de deux rencontres qui pourraient faire basculer sa saison du très bon côté. Avant un déplacement au Parc des Princes dimanche, c’est sur un surprenant Eintracht Francfort, deuxième de Bundesliga, qu’il faudra se faire les crocs.

L’OL de Pierre Sage version 2024-2025 est une équipe de série. De série en cinq épisodes même. Après un début de saison cahin-caha avec une seule victoire lors des cinq premières journées de championnat, les Gones ont depuis l’automne repris leur marche conquérante de la saison dernière. Hormis un petit creux de trois nuls autour de la Toussaint, c’est 9 victoires en 14 matchs. Autant dire que le 15 e , ce jeudi face à l’Eintracht Francfort, peut propulser Lyon dans une belle dimension.

Ne pas passer pour des saucisses face à Francfort

Avant de recevoir les riverains du Main, un doux parfum de sérénité plane sur l’Olympique lyonnais. Les bons résultats récents ont gonflé le moral des troupes et le fait d’être dans le wagon de tête en Ligue Europa, avec 10 points synonymes de septième place et de qualification directe provisoire pour les huitièmes de finale, n’y est pas étranger. À l’image de ce groupe apaisé, où les éléments « perturbateurs » comme Gift Orban ou Wilfried Zaha n’ont plus leur rond de serviette, Rayan Cherki plane depuis sa prolongation, avec déjà quatre buts et quatre passes décisives cette saison.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com