Luxe: Armani nomme Dario Vitale à la tête de sa deuxième ligne, Emporio

( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Le groupe Armani a annoncé mercredi avoir choisi Dario Vitale pour assurer la direction créative de sa deuxième ligne, Emporio Armani, et des accessoires Giorgio Armani.

Après une carrière au sein du groupe Prada, l'Italien avait fait un passage éclair en 2025 à la direction artistique de Versace.

Un an après le décès de Giorgio Armani, il est "le premier à occuper cette fonction (aux accessoires, ndlr) en dehors de la famille", a précisé le groupe dans un communiqué.

La nièce de Giorgio Armani, Silvana Armani, reste aux manettes des lignes femme et l'ancien compagnon du couturier, Leo Dell’Orco, à la tête des collections homme.

"Emporio est né comme un espace de liberté, d’expérimentation et d’énergie, et nous sommes convaincus que l’arrivée dans notre équipe de Dario, un talent qui s’est déjà imposé sur la scène internationale, saura en interpréter l’esprit avec respect et authenticité", ont souligné Silvana Armani et Leo Dell'Orco dans le communiqué.

"C’est un choix qui renforce notre organisation créative et confirme notre volonté de nous tourner vers l’avenir, en consolidant le parcours d’évolution du groupe tout en restant fidèles aux valeurs et à la vision de Giorgio Armani", a ajouté Giuseppe Marsocci, directeur général du groupe.

Pour Dario Vitale, "Armani possède un héritage extraordinaire et un langage stylistique inconfondable".

"Je me lance dans ce nouveau défi avec un profond sens des responsabilités et un grand enthousiasme, avec l’objectif de construire sur ces bases solides et de définir ensemble une nouvelle ère", a ajouté le créateur de 43 ans.

Dario Vitale avait notamment connu le succès chez Miu Miu, la petite soeur de Prada, avant d'accepter le défi de remplacer Donatella Versace à la création dans sa maison milanaise, rachetée par Prada.

Mais cette collaboration n'a duré que neuf mois et une collection, avec des pantalons rayés brillants pour hommes et femmes, couplés à des chemises à imprimés criards, ainsi que des chemises fluo portées sous des costumes sombres.

Trois nouveaux dirigeants, dont l'ex-patron de Gucci Marco Bizzarri, ont également rejoint fin 2025 le conseil d'administration de Giorgio Armani.