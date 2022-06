Lutte contre la fraude : comment les CAF espèrent accélérer

La Caisse nationale d'allocations familiales (Cnaf) affiche sa volonté de lutter contre la fraude. L'année dernière, encore marquée par la crise sanitaire du Covid, son réseau de 101 caisses départementales a réussi à détecter 43 208 fraudes pour un préjudice de 309 millions d'euros, soit environ 7 000 euros en moyenne par dossier. C'est un peu plus qu'en 2020 (255 millions), mais pas encore tout à fait le niveau atteint en 2019 (323 millions d'euros). Le chiffre est à rapporter à son estimation de la fraude de 2,8 milliards d'euros sur l'exercice 2020, soit un taux de détection de 11 %.

Dans son rapport annuel sur la certification des comptes de la Sécurité sociale, la Cour des comptes déplore que les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la réforme des aides au logement, qui a généré beaucoup d'erreurs de versement, ait conduit les CAF à réduire les montants d'indus considérés comme frauduleux (- 15 %). Ces indus peuvent en effet aussi être dus à des erreurs de bonne foi de la part des bénéficiaires ou de l'administration.

Fraudes à l'Assurance maladie : ce que révèlent les premières évaluations

Sur 95 milliards d'euros de prestations versées chaque année à près de 17 millions d'allocataires, le revenu de solidarité active (RSA) reste la prestation la plus fraudée. Il représente 46 % des fraudes détectées et 60 % des montants, suivi de la prime d'activité et des

