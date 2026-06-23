Lunettes à éclipse: la Société astronomique de France appelle à la "vigilance"

A quelques semaines de l'éclipse solaire du 12 août, la Société astronomique de France (SAF) appelle mardi à la "vigilance" lors de l'achat de lunettes de protection, un équipement indispensable pour observer le phénomène en toute sécurité ( AFP / Ricardo ARDUENGO )

A quelques semaines de l'éclipse solaire du 12 août, la Société astronomique de France (SAF) appelle mardi à la "vigilance" lors de l'achat de lunettes de protection, un équipement indispensable pour observer le phénomène en toute sécurité.

Ces lunettes, qui filtrent à 100% les UV, doivent être "conformes à la norme ISO 12312-2:2015" qui est adaptée à l'observation directe du Soleil sans grossissement, met-elle en garde sur son site internet.

Elles doivent porter au verso des "instructions d'usage en français" et "la date de fabrication, le lot, l'origine, le fabricant et le distributeur en France doivent aussi être indiqués", précise-t-elle.

La SAF a récemment constaté la vente en kiosque d'un magazine, intitulé "Eclipse 2026, hors série premium", proposant en cadeau une paire de lunettes présentées comme étant conformes à la norme ISO 12312-2:2015, mais sans ces indications, ni renseignement permettant de contacter l'éditeur.

"Regarder le Soleil sans protection adéquate provoque des lésions de la rétine qui sont irréversibles sans que l'on ressente de douleur", rappelle auprès de l'AFP le président de la SAF Roland Lehoucq.

Les rétines ne possèdent en effet pas de récepteurs de douleurs, et les troubles visuels peuvent donc apparaître plus tard.

Le 12 août prochain, une éclipse totale de soleil va traverser l'hémisphère Nord, partant de Russie, pour passer au-dessus du Groenland avant de traverser l'Océan Atlantique et atteindre l'Europe. Cette éclipse sera totale notamment dans une bande traversant l'Espagne d'Oviedo à Palma en passant par Burgos.

Elle sera partielle en ce qui concerne la France. Mais, même dans ce cas, les lunettes de protection sont indispensables.

Celles-ci peuvent s'acheter dans des magasins spécialisés ou auprès d'opticiens. Elles seront aussi distribuées sur des sites d'observation ouverts au public, et certains médias comme Ciel&Espace et le réseau de radios ICI en offriront à leurs lecteurs ou auditeurs.