Luke Littler, la star des fléchettes made in football

À 17 ans, Luke Littler, champion du monde de fléchettes, a lâché ses rêves de ballon rond, mais le ballon, lui, ne l’a pas lâché. Retour sur ces moments où le foot est venu taper l’incruste aux côtés de cette légende naissante des darts .

À 17 piges à peine, Luke « The Nuke » Littler a décroché son premier titre de champion du monde la semaine dernière. Et pas contre n’importe qui : Michael van Gerwen, triple vainqueur et ogre de la discipline, qui s’est fait atomiser en finale (7-3). Une année seulement après être sorti de l’ombre, Littler est passé du statut de jeune espoir à celui de star planétaire. En 2024, pour ses débuts, le public l’avait accueilli en lui rappelant dans un chant repris en chœur qu’il avait « école demain matin ! » Résultat : une finale mondiale perdue. Mais Littler a la mémoire longue et le bras encore plus. En un an, il aligne dix titres, avant de revenir chercher ce sacre mondial. Le petit prince des darts , un phénomène de plus en plus grandissant outre-Manche, c’est aussi l’enfant improbable de Wayne Rooney et Jamie Vardy. Pas juste pour son teint rose de lad, mais aussi parce qu’il aurait très bien pu choisir le ballon rond plutôt que la fléchette.

→ Il rêvait de devenir footballeur

Comme tous les mômes, Luke Littler ne jurait que par le foot. Il s’imaginait déjà à Old Trafford, claquant des lucarnes sous le maillot mancunien. « Je ne réalisais pas que j’allais être aussi bon , expliquait-il. Avant ça, je jouais au foot. Tout le monde veut devenir footballeur. » Seulement, papa Littler, aka le Sir Alex Ferguson des fléchettes, a rapidement changé le plan de carrière de son fiston : « Raccroche tes crampons, concentrons-nous sur les fléchettes. » Le gamin hésite : « Mais j’adore ça. » Pas le temps de discuter : « Tu as de grandes chances de devenir pro. » L’histoire s’ensuit. Faites comme The Nuke , ne devenez pas un footballeur médiocre.…

Par Mathias Jobert pour SOFOOT.com