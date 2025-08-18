Luka Modrić a fait ses débuts avec l’AC Milan en Coupe d’Italie
Le Ballon d’or du peuple.
Début août, Luka Modrić avait été accueilli en grande pompe sur la Via Dante de Milan, à quelques encablures du Duomo et des nombreuses boutiques de vêtements de luxe. Ce dimanche soir, les Rossoneri ont pu déclarer leur flamme au Ballon d’or 2018 depuis un autre lieu mythique de la capitale lombarde : San Siro. …
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
