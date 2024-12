information fournie par So Foot • 22/12/2024 à 13:27

Luis Suárez régale l’Atlético de Madrid

Croquer, viande, Suárez : pyramide.

Vainqueurs dans le temps additionnel contre le FC Barcelone ce samedi (1-2) , les joueurs de l’Atlético de Madrid sont repartis avec les trois points, une première place au classement de la Liga et de la malbouffe. En effet, le repas de la victoire leur a été offert par Luis Suárez, via sa chaîne de restaurants « Chalito ». Koke ou encore Marcos Llorente n’ont ainsi pas manqué l’occasion de glisser un petit coup de publicité à leur ancien coéquipier (entre 2020 et 2022, avec un championnat d’Espagne à la clé en 2021).…

AB pour SOFOOT.com