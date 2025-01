Luis Enrique : « Un mois dangereux ? C’est mieux d’affronter les choses avec une vision positive »

Trois semaines pour potentiellement tout perdre.

Tout juste vainqueur du Trophée des champions, le PSG joue une grande partie de sa saison en ce mois de janvier, entre la Coupe de France et deux dernières rencontres décisives en Ligue des champions . Sans oublier la Ligue 1, à commencer par la réception de Saint-Etienne, ce dimanche. « Il y a six matchs en janvier. Si on ne gagne pas contre Espaly, on est éliminés de la Coupe de France. Si on ne gagne pas trois ou quatre points en Ligue des champions, on est éliminés. Si on perd trois matchs en championnat, on n’est plus premiers. Moi, je pense toujours l’inverse. Pourquoi devrais-je être négatif ? C’est mieux d’affronter les choses avec une vision positive » , s’est contenté de répondre Luis Enrique ce samedi en conférence de presse, avant d’annoncer également le forfait de Marquinhos pour cette rencontre face aux Verts.…

TB pour SOFOOT.com