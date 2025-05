Luis Enrique : « On est tous prêts pour marquer l'histoire »

Cette fois-ci, pas de difficultés pour le comprendre.

Luis Enrique veut croire à un moment historique pour le PSG. Interrogé sur la possibilité de franchir un cap symbolique pour le club, né comme lui en 1970, l’entraîneur parisien a affirmé en conférence de presse que tout le monde était mobilisé : « On est tous prêts pour marquer l’histoire . Les supporters le sont car la première finale s’était disputée sans eux (en 2020 durant la pandémie) , et sans les supporters ce n’est pas une finale. Et s’il y a une équipe qui mérite de gagner la C1, c’est bien le PSG. » Confiant mais lucide, il tempère toutefois : « Trop d’énergie positive peut être dangereux. Le problème est qu’entre l’Inter et nous, un des deux n’aura pas ce qu’il souhaite ».…

EG pour SOFOOT.com