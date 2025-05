Luis Enrique : « Ma plus grande motivation est de marquer l’histoire à Paris »

Dix ans plus tard, revoilà Luis Enrique en finale de C1.

À la veille de la finale de Ligue des champions face à l’Inter, Luis Enrique est apparu optimiste ce vendredi en conférence de presse . L’entraîneur parisien a assuré que son équipe était prête, affichant comme toujours une grande confiance en lui ainsi que sa volonté d’entrer dans l’histoire du club de la capitale . « J’essaie de vivre cette finale avec sérénité, j’ai dix ans de plus par rapport à ma dernière finale (avec le Barça, en 2015) . C’est la même symbiose depuis le premier jour. J’ai ma manière d’être, elle plaît plus ou moins. Mais j’ai toujours eu la même. Le parcours qu’on a connu en Ligue des champions est un avantage. On a joué des finales anticipées tout le temps, on n’a montré aucune peur. Ma plus grande motivation est de marquer l’histoire à Paris. Donner une joie à une ville, un pays, être les premiers a un côté exceptionnel. Je me sens chanceux d’être assis ici aujourd’hui. Nous allons donner le maximum. » …

FL pour SOFOOT.com