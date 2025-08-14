Luis Enrique : « J'espère beaucoup plus de mes joueurs »

Le sérieux avant les émotions.

Ravi d’avoir vu son équipe renverser Tottenham alors que tout semblait perdu pour s’offrir la Supercoupe d’Europe, Luis Enrique n’a pas souhaité sur-analyser la prestation du PSG. Et reste conscient que ses joueurs doivent encore monter en puissance , une semaine seulement après avoir repris le chemin de l’entraînement. « Je pense que c’est difficile de parler de ce match parce qu’on s’est entraîné cinq ou six jours. C’est incroyable, nos supporters sont là tout le temps, peu importent les résultats, et soutiennent l’équipe. Pour nous, c’est important de gagner ce trophée et de l’offrir à nos supporters » , a confié le tacticien espagnol au micro de Canal+.…

TB pour SOFOOT.com