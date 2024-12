Luis Enrique après Monaco : « Le championnat reste très ouvert »

Les abonnements DAZN devraient exploser au vu de ce suspense haletant.

Quelques minutes après la précieuse victoire du PSG sur la pelouse de Monaco au terme d’un match spectaculaire (2-4) ce mercredi soir, Luis Enrique s’est montré satisfait de la performance collective des siens en conférence de presse . S’il a souligné « une victoire très importante, qui nous renforce et montre la régularité de nos performances cette saison » et saluait « le nombre d’occasions créées face à une équipe qui sait défendre et garder le ballon », l’entraîneur parisien continue de penser que le titre n’est pas encore joué en Ligue 1 , malgré les dix points d’avance provisoires des Parisiens sur leur dauphin marseillais : « Le championnat reste très ouvert. Le bilan, on le fait à la fin », a-t-il rappelé.…

FG pour SOFOOT.com