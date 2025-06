Lucien Agoumé, à point nommé

Sélectionné pour disputer l’Euro Espoirs, Lucien Agoumé a, dès son plus jeune âge, été au centre de l’attention, et donc dans le viseur des plus grands clubs européens. Recruté par l’Inter Milan à 17 ans seulement, le natif de Yaoundé est parvenu à se construire et à évoluer à son rythme malgré les nombreuses attentes placées en lui.

Lucien Agoumé est l’un de ces joueurs qui cochait toutes les cases pour être broyé par le système. Dès ses 16 ans, le milieu franco-camerounais bat plusieurs records de précocité en étant titulaire en Ligue 2 avec Sochaux, son club formateur. Les plus grands clubs européens lui tournent autour comme des vautours et c’est finalement l’Inter Milan qui rafle la mise en 2019 pour environ quatre millions d’euros, soulageant par la même occasion les Lionceaux, relégués administrativement par la DNCG un mois plus tôt. La suite ? De nombreux prêts, 69 petites minutes chez les Nerazzurri , mais surtout une détermination et un amour du foot qui lui ont permis de tenir et d’être, aujourd’hui à 23 ans, toujours dans le game .

Le plein de confiance

La sélection du milieu de Séville à l’Euro Espoirs, facilitée par l’absence de plusieurs habitués, n’a pas du tout surpris Jean-Claude Giuntini, son entraîneur en équipes de France U16, U17 et U18 : « Lucien est fait pour évoluer sous pression. Quand tu joues un championnat d’Europe ou un Mondial avec ton équipe nationale, ce n’est pas anodin, même en jeunes. Au premier abord, le contexte et la nature de l’enjeu des rencontres, il maîtrisait totalement, cela n’a jamais eu d’influence sur son jeu, ce qui pour nous, entraîneurs, est une garantie. » Au-delà de son calme et de sa sérénité, le milieu n’a jamais eu besoin de forcer sa nature pour démontrer ses aptitudes pour jouer au haut niveau.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com