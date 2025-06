Luciano Spalletti et l'impossible renaissance italienne

Ce dimanche, Luciano Spalletti a annoncé avoir été démis de ses fonctions de sélectionneur de l'équipe d'Italie. Un nouveau échec pour le football transalpin, qui ne parvient toujours pas à se mettre à la page et qui vit aujourd'hui dans la peur de louper la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive.

La sélection italienne est peut-être aujourd’hui confrontée aux plus grands travaux de toute son histoire. Et la première étape sera de trouver un nouvel architecte. Car ce dimanche, Luciano Spalletti a offert une sortie lunaire en conférence de presse en annonçant lui-même son licenciement de son poste de sélectionneur, deux jours après la débâcle concédée face à la Norvège en qualifications pour le Mondial (3-0) et à la veille d’un match face à la Moldavie : « J’ai été licencié, le président Gravina m’a annoncé que je serai relevé de mes fonctions après le match face à la Moldavie. J’aurais aimé rester et tenter de changer les choses, mais je prends acte de cette décision. » Un nouveau coup dur pour la Fédération italienne, qui avait pourtant tenté un pari intéressant en misant sur l’ancien entraîneur du Napoli, et qui doit finalement repartir une nouvelle fois de zéro. En attendant, le spectre d’une troisième Coupe du monde consécutive manquée commence déjà à planer au-dessus de la Botte.

Un bilan peu glorieux

À l’heure de faire le bilan, force est de constater que Luciano Spalletti n’a pas été à la hauteur de la tâche. Si le sexagénaire est parvenu à qualifier la Nazionale pour l’Euro – au terme d’un match ô combien compliqué face à l’Ukraine –, les champions en titre ont été quelconques en terre allemande, avec une qualification in extremis contre la Croatie en phase de groupes et une élimination sans gloire face à la Suisse. La suite ? Quelques éclaircies en Ligue des nations, avec de belles victoires face à la France et la Belgique, avant de chuter au terme de la double confrontation face à l’Allemagne en quarts de finale. La défaite cuisante en Norvège, principal adversaire des Italiens sur la route vers les États-Unis, a été la goutte de trop pour la Fédération. « Avec ces résultats, je sais que j’ai créé des problèmes au football italien et j’en suis particulièrement désolé » , a regretté Spalletti lors de l’annonce de son départ. « Je savais que ce serait un défi difficile, mais j’étais convaincu de pouvoir nous qualifier pour

Par François Linden pour SOFOOT.com