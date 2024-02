« Lucas a explosé les compteurs de vie » : un enfant guérit d’un cancer du cerveau incurable

« Je n'avais jamais vu cela, et pourtant, je ne suis pas né de la dernière pluie », raconte le Dr Jacques Grill. À l'occasion de la Journée internationale des cancers pédiatriques, jeudi 15 février, le médecin chercheur, responsable du programme Tumeurs cérébrales au sein du département de cancérologie de l'enfant et de l'adolescent de Gustave-Roussy (Val-de-Marne), nous raconte l'histoire pleine d'espoir de Lucas, l'un de ses patients.

À l'âge de 6 ans, Lucas a été diagnostiqué d'un gliome infiltrant du tronc cérébral. Ce cancer, qui touche en France entre 50 et 100 enfants par an, s'attaque à une partie du cerveau extrêmement délicate et très profonde : le tronc cérébral. « Le tronc cérébral fonctionne comme un poste d'aiguillage. Tout ce qui entre et sort du cerveau passe par là », explique le Dr Grill. Le caractère infiltrant de ce cancer rend l'exérèse – l'extraction de la tumeur – impossible, le risque de graves séquelles neurologiques étant trop important.

« C'est une maladie incurable », lance le médecin. Aucun enfant diagnostiqué ne survit. Pour traiter ces tumeurs inopérables, les médecins prescrivent de lourdes séances de radiothérapies. « Ces traitements marchent, mais uniquement transitoirement. La radiothérapie calme les symptômes, mais la maladie revient toujours. » Ainsi, comme l'explique le Dr Grill, la