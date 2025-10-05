 Aller au contenu principal
LR: Wauquiez défavorable à une participation au gouvernement, Retailleau plaide pour
information fournie par AFP 05/10/2025 à 15:54

Le président du groupe parlementaire Droite Républicaine, Laurent Wauquiez, lors de l'université d'été du parti à Port-Marly, le 6 septembre 2025 dans les Yvelines ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le patron des députés LR Laurent Wauquiez a estimé dimanche que "les conditions (n'étaient) pas réunies" pour participer au gouvernement de Sébastien Lecornu, tandis que le président du parti Bruno Retailleau s'y est dit favorable, ont indiqué à l'AFP des participants à une réunion des parlementaires de la droite.

"Je respecterai la décision collective, mais je considère que les conditions ne sont pas réunies pour une participation", a affirmé Laurent Wauquiez.

Il a estimé que la lettre d'engagement envoyée au parti par Sébastien Lecornu répondait à "très peu de nos demandes", en particulier sur l'immigration, la sécurité et le travail, ont relaté les sources.

"Participer, c'est cautionner. Faire à nouveau un chèque en blanc, ce serait une erreur, par rapport a nos convictions et ce qu'on veut pour le pays", a ajouté le député de Haute-Loire, appelant son parti à "ne pas revivre ce qu'on a connu avec François Bayrou".

Laurent Wauquiez considère que les Républicains ont commis une erreur en décembre en rejoignant le gouvernement du centriste sans connaître la feuille de route.

A l'inverse, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur sortant, a plaidé pour une participation, de peur que LR soit tenu comme "responsable du chaos", ont indiqué ces sources, précisant que le président du Sénat Gérard Larcher et l'eurodéputé François-Xavier Bellamy soutenaient la démarche du patron des Républicains.

Le ministre de l'Intérieur sortant Bruno Retailleau, le 18 septembre 2025 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Bruno Retailleau, qui a mis la pression au cours des derniers jours sur Sébastien Lecornu pour obtenir des concessions, a estimé que le poids de son parti au Parlement allait "permettre de peser. C'est une garantie".

Il avait fustigé jeudi lors d'une visio avec les parlementaires le manque d'engagements du Premier ministre sur l'immigration: "il n'y a rien de rien", avait-il lancé, manifestement irrité de ne pas voir satisfaite sa demande de confier à Beauvau "toute la politique de visas", de revoir l'aide médicale d'État (AME) ou de rétablir le délit de séjour irrégulier.

La droite est entrée dans la coalition gouvernementale l'été 2024, dans le sillage de la nomination de Michel Barnier à Matignon, après la dissolution de l'Assemblée nationale.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

2 commentaires

  • 16:56

    Wauquiez le detourneur de fond publique veut se venger de Retailleau. Certains ont oublié ses propos d’où la traversée du désert

Signaler le commentaire

L'offre BoursoBank