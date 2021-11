LR : à Lyon, Étienne Blanc poussé vers la sortie

Candidat Les Républicains aux municipales 2020 à Lyon, et président du groupe de droite au conseil municipal, Étienne Blanc vient d’être poussé vers la sortie par les élus de son propre camp. Le sénateur, questionné dimanche par le JDD sur les propos révisionnistes d’Éric Zemmour concernant Vichy et les juifs, avait préféré botter en touche. « Est-ce qu’en signant l’armistice, on n’a pas donné aux juifs les moyens de protection qui, pendant deux ans, permettaient de fuir le régime nazi ? Moi, je ne peux pas répondre », avait-il déclaré.

La sortie de trop pour la droite lyonnaise, qui a convoqué une réunion d’urgence ce jeudi 4 novembre avec l’ancien maire de Divonne-les-Bains. « Face à l’absence de volonté d’y répondre, force est de constater qu’un différend irréconciliable oppose le président du groupe et la grande majorité de ses membres », ont déclaré dans un communiqué, ce vendredi, Pierre Oliver et Pascal Blache, les maires des 2e et 6e arrondissements de Lyon. Ces derniers ont ainsi demandé « le retrait » d’Étienne Blanc de ses fonctions.

« On a demandé des clarifications, on ne les a pas eues. On lui a demandé des excuses dès la sortie du papier, parce qu’il avait dit quelque chose de faux. Mais il n’y en a pas eu non plus. On est tous sortis de la réunion avec un grand malaise », déplore Pierre Oliver auprès du Point. Dans un communiqué publié en fin

