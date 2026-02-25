Londres suspend la ratification de l'accord sur les Chagos après les critiques américaines

La Grande-Bretagne a suspendu le processus de ratification d'un accord visant à céder sa souveraineté sur l'archipel des Chagos à Maurice, a déclaré mercredi un représentant britannique des Affaires étrangères au Parlement.

L'année dernière, le Premier ministre britannique Keir Starmer a conclu un accord pour la restitution des îles Chagos à Port-Louis.

Cet accord a été critiqué par le président américain Donald Trump, qu'il a qualifié plus tôt cette année de "grande stupidité" et de "totale faiblesse".

L'accord prévoyait que le Royaume-Uni restitue six atolls à Maurice mais conserve un bail de 99 ans sur l'atoll principal, Diego Garcia, qui abrite une base militaire américano-britannique stratégiquement importante.

La semaine dernière, Donald Trump a renouvelé ses critiques à l'égard de cet accord, affirmant que Keir Starmer commettait une "grave erreur".

S'exprimant mercredi devant le Parlement britannique, le sous-secrétaire d'État parlementaire Hamish Falconer a déclaré que le processus de ratification de l'accord au Parlement britannique avait été suspendu et que des discussions étaient en cours avec les États-Unis.

"Nous avons un processus en cours au Parlement concernant le traité. Nous le présenterons à nouveau au Parlement au moment opportun. Nous faisons une pause pour discuter avec nos homologues américains", a-t-il déclaré.

