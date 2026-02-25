 Aller au contenu principal
Londres suspend la ratification de l'accord sur les Chagos après les critiques américaines
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 16:37

La Grande-Bretagne a suspendu le processus de ratification d'un accord visant à céder sa souveraineté sur l'archipel des Chagos à Maurice, a déclaré mercredi un représentant britannique des Affaires étrangères au Parlement.

L'année dernière, le Premier ministre britannique Keir Starmer a conclu un accord pour la restitution des îles Chagos à Port-Louis.

Cet accord a été critiqué par le président américain Donald Trump, qu'il a qualifié plus tôt cette année de "grande stupidité" et de "totale faiblesse".

L'accord prévoyait que le Royaume-Uni restitue six atolls à Maurice mais conserve un bail de 99 ans sur l'atoll principal, Diego Garcia, qui abrite une base militaire américano-britannique stratégiquement importante.

La semaine dernière, Donald Trump a renouvelé ses critiques à l'égard de cet accord, affirmant que Keir Starmer commettait une "grave erreur".

S'exprimant mercredi devant le Parlement britannique, le sous-secrétaire d'État parlementaire Hamish Falconer a déclaré que le processus de ratification de l'accord au Parlement britannique avait été suspendu et que des discussions étaient en cours avec les États-Unis.

"Nous avons un processus en cours au Parlement concernant le traité. Nous le présenterons à nouveau au Parlement au moment opportun. Nous faisons une pause pour discuter avec nos homologues américains", a-t-il déclaré.

(Reportage William James, rédigé par Sam Tabahriti ; version française Etienne Breban, édité par Kate Entringer)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

