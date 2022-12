Londres, Paris, San Francisco... Les prix de l’immobilier en baisse

Le boom des prix de l'immobilier a bien pris fin. Sous l'effet du ralentissement de l'économie, les prêts immobiliers devenant plus onéreux, la demande de logements a baissé, amenant un assouplissement des prix de l'immobilier après plusieurs années de croissance, relaie Le Figaro . Dans un rapport sur la stabilité financière d'octobre, le FMI évoque un « point de basculement » de l'immobilier mondial. Le scénario le plus pessimiste verrait une chute des prix de 25 % dans les marchés émergents et de plus de 10 % dans les pays avancés.

Une situation que connaissent déjà bon nombre de pays. Par exemple, en Chine, les ventes immobilières ont chuté de 43 % cette année. Les prix baissent en Suède, en Allemagne, au Canada, en Nouvelle-Zélande ou en Australie. Ils déclinent dans la moitié des 18 principaux marchés, selon le cabinet Oxford Economics. Même évolution au Royaume-Uni qui voit la demande chuter de 44 % et les ventes de 28 %. Les prix baissent depuis trois mois et le gouvernement s'attend à les voir décliner de 9 % d'ici l'an prochain.

Une baisse inégale au niveau national

« Globalement, il s'agit des prévisions les plus inquiétantes pour le marché immobilier depuis 2007-2008. Certains pays peuvent s'attendre à un déclin modéré et d'autres font face à des chutes beaucoup plus fortes, de l'ordre de 15 à 20 % », estime Adam Salter, d'Oxford Economics. Cette baisse des prix

