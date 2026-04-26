Londres dit coopérer avec les USA après la fusillade au gala de la presse en amont de la visite du roi Charles

Le gouvernement britannique continue de coopérer étroitement avec les services de sécurité américains en amont de la visite lundi du roi Charles III aux Etats-Unis, a déclaré dimanche un haut responsable, après une fusillade survenue samedi lors du dîner des correspondants de la Maison blanche.

Le président Donald Trump et la première dame Melania Trump ont été évacués en urgence de ce dîner de gala par des agents du Secret service après qu'un homme a ouvert le feu sur le personnel de sécurité à proximité.

Interrogé sur cet incident par Sky News, Darren Jones, secrétaire général auprès du Premier ministre Keir Starmer, a déclaré que le gouvernement britannique et Buckingham Palace prenaient la sécurité du roi Charles "très au sérieux", et que des discussions approfondies étaient déjà en cours et se poursuivraient dans les jours à venir.

"En ce qui concerne la visite de Sa Majesté aux Etats-Unis la semaine prochaine (...) nos services de sécurité restent évidemment en étroite collaboration en amont de cet événement", a-t-il déclaré.

Le roi Charles et son épouse, Camilla, doivent se rendre aux Etats-Unis à partir de lundi pour quatre jours dans le cadre d'une visite d'Etat qui prévoit une rencontre privée avec Donald Trump et un discours devant le Congrès, à l'occasion du 250e anniversaire de la déclaration d'indépendance des Etats-Unis.

(Reportage Sam Tabahriti; version française Claude Chendjou)