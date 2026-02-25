Londres dément avoir suspendu la ratification de l'accord de restitution des Chagos

(Actualisé avec démenti de Londres)

La Grande-Bretagne a démenti mercredi avoir suspendu le processus de ratification d'un accord visant à céder sa souveraineté sur l'archipel des Chagos à Maurice, après les propos de son sous-secrétaire d'État parlementaire Hamish Falconer affirmant le contraire.

"Il n'y a pas de pause. Nous n'avons jamais fixé de date limite. Les échéances seront annoncées de la manière habituelle", a déclaré un porte-parole du gouvernement.

Plus tôt dans la journée, Hamish Falconer a déclaré devant le Parlement britannique que le processus de ratification de l'accord avait été suspendu et que des discussions étaient en cours avec les États-Unis.

"Nous avons un processus en cours au Parlement concernant le traité. Nous le présenterons à nouveau au Parlement au moment opportun. Nous faisons une pause pour discuter avec nos homologues américains", avait-t-il déclaré.

L'année dernière, le Premier ministre britannique Keir Starmer a conclu un accord pour la restitution des îles Chagos à Port-Louis, critiqué par le président américain Donald Trump, qui l'a qualifié plus tôt cette année de "grande stupidité" et de "totale faiblesse".

L'accord prévoyait que le Royaume-Uni restitue six atolls à Maurice mais conserve un bail de 99 ans sur l'atoll principal, Diego Garcia, qui abrite une base militaire américano-britannique stratégiquement importante.

La semaine dernière, Donald Trump a renouvelé ses critiques à l'égard de cet accord, affirmant que Keir Starmer commettait une "grave erreur".

