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Loïs Diony s'envole en barrage de Ligue Europa
information fournie par So Foot 13/08/2026 à 21:08
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Loïs Diony s'envole en barrage de Ligue Europa

Loïs Diony s'envole en barrage de Ligue Europa

Dionysos. Au lendemain de la victoire du PSG en Supercoupe d’Europe contre Aston Villa, les compétitions européennes sont déjà de retour. Ce jeudi soir, se disputent les qualifications en barrages de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence. Devenu le repaire des anciens saltimbanques de Ligue 1 cet été, l’Omonia Nicosie s’est qualifié grâce à un but de Loïs Diony. L’ancien stéphanois à la coupe d’ananas a offert la victoire au club chypriote contre les Gibraltariens de Lincoln.

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