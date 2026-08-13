Loïs Diony s'envole en barrage de Ligue Europa
Dionysos. Au lendemain de la victoire du PSG en Supercoupe d’Europe contre Aston Villa, les compétitions européennes sont déjà de retour. Ce jeudi soir, se disputent les qualifications en barrages de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence. Devenu le repaire des anciens saltimbanques de Ligue 1 cet été, l’Omonia Nicosie s’est qualifié grâce à un but de Loïs Diony. L’ancien stéphanois à la coupe d’ananas a offert la victoire au club chypriote contre les Gibraltariens de Lincoln.
Embed x.com…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer