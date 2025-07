Loïc Féry : « Un contexte économique absolument catastrophique »

Les droits télévisuels ont chuté, et il faut faire avec.

Président de Lorient, Loïc Féry ne dit pas autre chose. Interrogé par L’Équipe , le patron des Merlus n’a pas caché les difficultés financières du moment : « Le groupe essaie de bien se préparer en vue d’une Ligue 1 qui va être très difficile, dans un contexte économique absolument catastrophique. Il faut revenir aux bases de ce qui a été la construction du club et de ce qu’on fait depuis de nombreuses années. On a eu une petite parenthèse ces quatre ou cinq dernières années durant laquelle on s’est pris un peu au jeu et on a augmenté un tout petit peu le train de vie. » …

FC pour SOFOOT.com