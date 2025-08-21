Loïc Badé officiellement transféré au Bayer Leverkusen
Il devait en avoir marre du soleil.
Après deux saisons et demie de bons et loyaux services au Séville FC, Loïc Badé a décidé de changer d’air. Après la Ligue 2 (Le Havre), la Ligue 1 (Lens, Rennes), la Premier League (Nottingham Forest) et donc la Liga, le défenseur central français va découvrir un cinquième championnat en filant en Bundesliga. C’est le Bayer Leverkusen qui a misé sur lui pour former une charnière toute neuve avec Jarell Quansah.…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
