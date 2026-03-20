Logistique: Relais Colis placé en redressement judiciaire

L'entreprise de livraison Relais Colis a été placée en redressement judiciaire après une cinquantaine d'années d'exercice, en raison d'un "contexte économique défavorable", a appris vendredi l'AFP auprès du tribunal de commerce de Bobigny.

La société, qui emploie 172 personnes et a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 121 millions d'euros, avait été rachetée en 2022 par le groupe français Walden, spécialisé dans la logistique de produits pharmaceutiques.

Elle achemine dans 7.500 points relais en France les petits colis de moins de 30 kilos mais permet également à ses clients de se faire livrer à domicile de gros encombrants, tel du mobilier.

Dans la décision de redressement judiciaire, l'entreprise évoque un "contexte économique défavorable".

"Après la crise sanitaire" liée au Covid, "le segment du petit colis n’a enregistré qu’une croissance modérée limitée à 3 ou 4%", une performance qui "s’est révélée insuffisante pour absorber les coûts d’exploitation", relève le débiteur, en cessation de paiements.

"Parallèlement, le marché du meuble a reculé de plus de 5% en 2024 sous l’effet d’un pouvoir d’achat restreint" et "d’épisodes de restructurations frappant les grandes enseignes", constate encore Relais Colis.

Ainsi, Relais Colis a essuyé une baisse de chiffre d'affaires de plus de 18% en trois ans - passé de 149,3 millions d’euros en 2021 à 121,63 millions en 2024.

Placée en redressement judiciaire le 12 mars par le tribunal de Bobigny (Seine-Saint-Denis), l'entreprise a déclaré que le but n'était pas de présenter un plan de redressement mais d'offrir la possibilité d'une cession (partielle ou non) à des repreneurs.

Le représentant du comité social et économique (CSE) de Relais Colis s'est dit favorable à un "plan de cession (qui) permettrait aux employés de poursuivre l’activité sur un marché qu’ils estiment porteur".

A ce jour, "deux repreneurs potentiels sont connus des salariés", a-t-il déclaré, sans préciser lesquels.

Fondée en 1969 comme une société de livraison de colis à domicile pour La Redoute, qui entendait ainsi réduire sa dépendance envers la Poste, Relais Colis a créé un réseau de livraison de colis en commerces de proximité dès 1983. Comme La Redoute, elle avait été reprise en 2015 au groupe Kering par Nathalie Balla et Eric Courteille à travers la holding New R.

Les services de Relais Colis sont aujourd'hui utilisés par de nombreux commerçants en ligne comme Amazon, Vinted ou Cdiscount. L'entreprise assure sur son site livrer 45 millions de colis par an.