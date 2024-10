Livret A : le produit d'épargne a vécu son pire mois de septembre depuis 2021

( AFP / DENIS CHARLET )

En septembre, la capacité d'épargne des français est généralement entamée par les dépenses liées à la rentrée scolaire et un éventuel prélèvement des impôts.

Une rentrée difficile pour le livret A. Septembre a en effet été son plus mauvais mois de l'année, selon les données publiées ce jeudi 31 octobre par la Caisse des dépôts (CDC). Les épargnants ont déposé à peine 210 millions d'euros de plus qu'ils n'en ont retirés sur leurs Livrets A, soit le pire mois de septembre depuis 2021. L'encours du Livret de développement durable et solidaire (LDDS), aussi rémunéré à 3%, n'a quant à lui pas bougé.

La capacité d'épargne des français est généralement entamée au mois de septembre par les dépenses liées à la rentrée scolaire et un éventuel prélèvement des impôts, en fin de mois. Quasi imbattables l'an dernier en termes de taux, les livrets d'épargne réglementée subissent aussi depuis plusieurs trimestres le réveil de la concurrence d'autres produits à capital garanti comme les fonds euros de l'assurance vie et les comptes à terme. Le mois de septembre en est l'exemple flagrant : l'assurance vie gagne le match haut la main, avec une collecte nette (solde des dépôts et des retraits) de 2,5 milliards d'euros, selon les données partagées mardi par France assureurs.

La partie est plus serrée sur l'ensemble de l'année : l'encours des Livrets A et des LDDS a gonflé de 19,5 milliards d'euros sur les trois premiers trimestres, quand la collecte nette en assurance vie a atteint 21,3 milliards d'euros. Au total, les français disposaient fin septembre de 584,4 milliards d'euros sur leurs Livrets A et LDDS, du jamais vu.

L'encours du Livret d'épargne populaire (LEP), réservé aux ménages modestes et rémunéré à 4%, a crû de son côté de 330 millions d'euros le mois dernier, indique la CDC, pour atteindre le niveau inégalé de 77,6 milliards d'euros. Le nombre de détenteurs a cependant tendance à plafonner. Il s'élève à 11,6 millions à la fin du mois d'août, selon les derniers chiffres de la Banque de France, loin des quelque 19 millions éligibles et de l'objectif donné par son gouverneur, fixé à 12,5 millions à l'été 2024.