Liverpool réagit aux propos racistes d'un de ses supporters à l'encontre de Semenyo
information fournie par So Foot 16/08/2025 à 00:14

La fête est gâchée.

Lors de la victoire inaugurale de Liverpool sur Bournemouth ce vendredi (4-2), Antoine Semenyo, auteur d’un doublé pour les Cherries , aurait été victime d’insultes racistes de la part d’un supporter des Reds . Suite à cet incident, la rencontre a été interrompue brièvement par l’arbitre à la 28ᵉ avant de reprendre avec l’accord des entraîneurs et des capitaines. À l’issue du match, Liverpool a tenu à réagir par le biais d’un communiqué.…

TM pour SOFOOT.com

Sport
Copyright © 2025 So Foot

