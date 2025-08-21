 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Liverpool privé de Jeremie Frimpong pour quelques semaines
information fournie par So Foot 21/08/2025 à 16:47

Liverpool privé de Jeremie Frimpong pour quelques semaines

Liverpool privé de Jeremie Frimpong pour quelques semaines

Clim à Liverpool.

Recruté 40 millions d’euros pendant le mercato par Liverpool, Jeremie Frimpong vit une entrée en matière contrastée avec les Reds . Dès ses débuts en match officiel contre Crystal Palace pour le Community Shield, le Néerlandais avait inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs avant de sortir sur blessure contre Bournemouth en Premier League vendredi dernier.…

MBC pour SOFOOT.com

  • Dans les quartiers Nord de Marseille, des mères renouent avec la mer
    Dans les quartiers Nord de Marseille, des mères renouent avec la mer
    information fournie par AFP Video 21.08.2025 17:39 

    À Marseille, Karima Kouider côtoyait la Méditerranée sans oser s'y baigner. Une appréhension qu'elle a appris à surmonter progressivement avec les cours de natation dispensés par une association des quartiers Nord.

  • Le coach du Paris FC a tranché entre Obed Nkambadio et Kevin Trapp
    Le coach du Paris FC a tranché entre Obed Nkambadio et Kevin Trapp
    information fournie par So Foot 21.08.2025 17:05 

    Trapp piégé. Ce mardi, le Paris FC a officialisé l’arrivée de Kevin Trapp en provenance de l’Eintracht Francfort. À 35 ans, l’ancien du PSG a signé un bail avec l’autre club de la capitale jusqu’en 2028. En conférence de presse à deux jours du match contre Marseille, ... Lire la suite

  • En liquidation judiciaire, l’AC Ajaccio peut dire adieu à la N3
    En liquidation judiciaire, l’AC Ajaccio peut dire adieu à la N3
    information fournie par So Foot 21.08.2025 16:44 

    La descente aux enfers continue. Après son exclusion des compétitions nationales par la DNCG et le dépôt de bilan prononcé ce lundi, l’AC Ajaccio a été placé en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d’Ajaccio ce mercredi, selon les informations d’Ici ... Lire la suite

  • Franck Haise : « Jonathan Clauss souhaite partir »
    Franck Haise : « Jonathan Clauss souhaite partir »
    information fournie par So Foot 21.08.2025 16:39 

    Pas de Clauss de départ pour Jonathan. Interrogé sur le sujet en conférence de presse ce jeudi à deux jours du match de l’OGC Nice contre Auxerre, Franck Haise est revenu sur la situation de Jonathan Clauss, en partance pour le Bayer Leverkusen, selon le média ... Lire la suite

L'offre BoursoBank