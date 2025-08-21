Liverpool privé de Jeremie Frimpong pour quelques semaines
Clim à Liverpool.
Recruté 40 millions d’euros pendant le mercato par Liverpool, Jeremie Frimpong vit une entrée en matière contrastée avec les Reds . Dès ses débuts en match officiel contre Crystal Palace pour le Community Shield, le Néerlandais avait inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs avant de sortir sur blessure contre Bournemouth en Premier League vendredi dernier.…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
