Liverpool : le sentier de la gloire de Florian Wirtz

En rejoignant Liverpool, Florian Wirtz va devenir le troisième joueur le plus cher de l’histoire, derrière Neymar et Kylian Mbappé. L’Allemand de 22 ans paraît pourtant bien loin de l’image d’icône des deux attaquants passés par le PSG. Ce meneur de jeu à l’ancienne va donc devoir composer avec un nouveau statut.

Lors de la saison 2023-2024, Florian Wirtz avait tout fait pour se hisser parmi les joueurs les plus cotés du monde. Vainqueur de la Bundesliga à la surprise générale, au terme d’un parcours parfait, et de la Coupe d’Allemagne avec le Bayer Leverkusen, son échec en finale de Ligue Europa a vite été éclipsé par un Euro 2024 à domicile lors duquel il a prouvé qu’il pouvait légitimement ambitionner le premier rôle sur le front offensif de la Mannschaft . Ses 21 buts et 22 passes décisives toutes compétitions confondues cette année-là n’ont pourtant pas suffi à faire mieux qu’une douzième place au Ballon d’or 2024, loin derrière les stars de Manchester City et du Real Madrid. Peut-être que la bascule dans sa carrière en matière de notoriété va s’opérer cet été, grâce (ou à cause, c’est selon) d’un transfert XXL vers Liverpool. En posant 150 millions d’euros, les Reds cassent leur tirelire pour signer le plus gros transfert de l’histoire de la Premier League, devant Enzo Fernández, et offrir un nouveau statut au jeune Allemand.

Le voilà désormais au milieu d’Eden Hazard, Jack Grealish, Paul Pogba ou Gareth Bale, ce cercle fermé composé d’hommes ayant coûté plus de 100 patates à des clubs anglais. Florian Wirtz ne devra plus seulement assumer son costume de meneur de jeu, mais aussi celui de superstar. S’il ne pourra sans doute pas prétendre à un meilleur classement dans la plus prestigieuse des récompenses individuelles en 2025, en raison d’une saison moins bonne collectivement, il ne devrait plus rater beaucoup de cérémonies dans les années à venir, tant la renommée et l’exposition de Liverpool et de la Premier League sont supérieures à celle du Bayer et de la Bundesliga. À lui désormais de montrer qu’il a les épaules assez larges pour imiter Virgil van Dijk (acheté 85 millions d’euros), plutôt que Naby Keïta (60 millions).…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com