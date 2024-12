Liverpool colle un set à Tottenham et impressionne

Tottenham 3-6 Liverpool

Buts : Maddison (41 e ), Kulusevski (72 e ) et Solanke (83 e ) pour Tottenham // Diaz (23 e et 85 e ), Mac Allister (36 e ), Szoboszlai (45 e +1) et Salah (54 e et 61 e ) pour Liverpool

Mais qui pourra arrêter ce Liverpool-là, largement leader du championnat anglais ?…

FC pour SOFOOT.com