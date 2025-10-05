 Aller au contenu principal
Lituanie-Le trafic aérien suspendu à l'aéroport de Vilnius
information fournie par Reuters 05/10/2025 à 01:17

La Lituanie a décidé de suspendre le trafic aérien a été suspendu à l'aéroport de Vilnius et les vols ont été déroutés en raison de la possible présence de ballons dans son espace aérien, a annoncé tard samedi l'aéroport.

Le trafic aérien a été perturbé dans plusieurs pays européens ces dernières semaines, notamment après que des incursions de drones au Danemark et des signalements de drones en Allemagne.

"L'espace aérien au-dessus de Vilnius est fermé" a indiqué l'aéroport sur son site internet, ajoutant que la situation devrait perdurer jusqu'à 02h45 (23h45 GMT).

"Selon les informations dont nous disposons, cette décision a été prise en raison de possible ballons se dirigeant vers l'aéroport de Vilnius. Les vols ont été affectés par cet incident", a dit l'aéroport sur les réseaux sociaux.

(Nerijus Adomaitis et Terje Solsvik; version française Camille Raynaud)

