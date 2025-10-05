Lituanie-Le trafic aérien reprend à Vilnius après une alerte aux ballons suspects

(Ajoute précisions)

L'aéroport de Vilnius a été fermé pendant plusieurs heures dans nuit de samedi à dimanche en raison de la présence dans l'espace aérien lituanien de ballons à l'hélium transportant des marchandises de contrebande en provenance de la Biélorussie voisine, ont déclaré les autorités.

Cette nouvelle alerte aérienne en Europe survient après des intrusions répétées de drones qui ont conduit ces derniers jours les aéroports d'Oslo, Copenhague ou encore Munich à suspendre temporairement leurs opérations. La Russie, pointée du doigt, nie toute implication dans ces incidents.

Selon le Centre lituanien de gestion de crise, environ 25 ballons gonflés à l'hélium ont été détectés dans l'espace aérien de la République balte, dont deux volant au-dessus de l'aéroport de Vilnius, où 30 vols ont été annulés, affectant quelque 6.000 passagers.

Sept ballons, qui transportaient des milliers de paquets de cigarettes, ont été récupérés par les autorités lituaniennes.

Le trafic aérien a repris à 04h50 heure locale (01h50 GMT) dimanche matin, a fait savoir l'opérateur de l'aéroport dans un communiqué publié sur Facebook.

La Lituanie a instauré en août dernier une zone de non-survol le long de sa frontière avec la Biélorussie en réaction à des incursions de drones en provenance du pays voisin, fidèle allié de la Russie, ce qui doit permettre aux forces armées de réagir en cas de violation de l'espace aérien.

