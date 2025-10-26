 Aller au contenu principal
Lituanie-L'aéroport de Vilnius de nouveau fermé après l'intrusion de ballons dans l'espace aérien
information fournie par Reuters 26/10/2025 à 21:46

par Andrius Sytas

La Lituanie a fermé l'aéroport de Vilnius ainsi que sa frontière avec Minsk après que plusieurs ballons météorologiques ont pénétré son espace aérien dimanche depuis la Biélorussie, a indiqué le Centre national de gestion des crises du pays balte.

Selon la Lituanie, les ballons seraient envoyés par des contrebandiers transportant des cigarettes, mais elle accuse également le président biélorusse Alexandre Loukachenko, un proche allié du président russe Vladimir Poutine, de ne pas mettre fin à cette pratique.

Le trafic aérien de l'aéroport de Vilnius est suspendu jusqu'à 23h40 GMT alors que la frontière entre la Lituanie et la Biélorussie restera fermée jusqu'à une réunion de la Commission nationale de sécurité lundi, selon des responsables.

L'aéroport de la capitale lituanienne a déjà dû fermer ses portes mardi, vendredi et samedi ainsi qu'au début du mois pour les mêmes raisons.

(Version française Zhifan Liu)

